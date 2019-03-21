Илья Ковальчук: "Уверен на 100 процентов, что игроки НХЛ отправятся на следующую Олимпиаду"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук уверен, что игроки из НХЛ выступят на следующих Олимпийских играх. Также в интервью "Известиям" он отметил, что пока не думает о том, сыграет ли на Играх-2022.

– Для вас принципиально выиграть Олимпиаду с участием игроков из НХЛ? Или достаточно прошлогоднего золота в Корее?

– Так далеко загадывать тяжело. Впереди еще три года, за это время может произойти все что угодно. Так что пока сосредоточен на игре за клуб в НХЛ. Хочу помочь "Лос-Анджелесу" выбраться из нынешней полосы неудач.

– Как оцените вероятность приезда игроков НХЛ на следующую Олимпиаду?

– Они поедут в Пекин. Уверен в этом на 100 процентов.

– На ваш взгляд, хоккеисты должны оказывать больше давления на НХЛ, чтобы лига отпустила их в 2022 году на Игры?

– Не надо оказывать давление – надо договариваться. В любом случае, крайне важно, чтобы игроки из НХЛ отправились в Пекин. Не только я – все ребята хотят ехать на Олимпиаду, чтобы там представлять свою страну. Как можно их этого лишить? Один раз это уже сделали – надеюсь, больше такого не произойдет.