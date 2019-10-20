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Илья Ковальчук: «Усы надежды» точно помогают»

18:30
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук рассказал, что внимательно следит за результатами футбольной сборной России. Команда обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, который состоится в 2020 году.

— Не секрет, что вы следите за футболом. Сборная России недавно вышла на чемпионат Европы.

— Ребята просто красавцы. Очень рад за них. «Усы надежды» точно помогают. Видно, что отличный коллектив собрался. Капитан заводит команду. Вчера Артем Дзюба помог и «Зениту» разобраться с «Ростовом». Три гола, две передачи. Невероятный результат.

— Станислав Черчесов заявил о том, что сборная собирается бороться за победу на турнире...

— Только такая задача и должна стоять. Сейчас новое поколение талантливых ребят в российском футболе, поэтому удачи им. (Андрей Жданюк)

Полностью интервью Ильи Ковальчука «СЭ» можно прочесть здесь

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