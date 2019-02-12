Илья Ковальчук: "У нас был шанс сравнять счет, но мы допустили ошибку, и игра закончилась"

Форвард "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Вашингтона" (4:6) отметил, что у его команды были шансы сравнять счет после того, как Остин Вагнер забросил четвертую шайбу в ворота "Кэпиталз". Он также добавил, что "Кингз" допустили ошибку, после чего счет стал 4:6.

- Думаю, после того, как мы забили гол, у нас было несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет, но потом мы допустили ошибку. Они забили гол, так что игра закончилась, - приводит официальный сайт НХЛ слова Ковальчука,

Нападающий "Кингз" провел на льду 21 минуту 45 секунд и очков не набрал.

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