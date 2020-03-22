Илья Ковальчук сыграл с детьми в американский футбол и станцевал на пляже

Жена российского нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь опубликовала в Instagram серию видеороликов с пляжа. Хоккеист сыграл с детьми в американский футбол, а затем станцевал заводной танец.

Сезон НХЛ прерван из-за эпидемии коронавируса.

По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.