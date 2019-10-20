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Илья Ковальчук: «Справедливая критика всегда полезна»

18:05
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» рассказал, как на него повлияла критика со стороны главного тренера Тодда Маклеллана.

— После матча с «Баффало» Тодд Маклеллан раскритиковал некоторых игроков «Кингз», в том числе и вас. Вас это подстегнуло?

— Безусловно. Главный тренер полностью прав. Наше звено три игры подряд «отличилось» с показателем полезности «минус два». Мы не должны пропускать столько голов, при этом даже не забивая. Так что справедливая критика всегда полезна.

— Насколько изменилась игра команды с приходом Маклеллана?

— Думаю, мы стали намного агрессивнее играть. Неспроста практически в каждом матче мы перебрасываем соперника. Пока, к сожалению, не всегда получается побеждать, но атака стала интересней и креативней. (Андрей Жданюк)

Полностью интервью Ильи Ковальчука «СЭ» можно прочесть здесь

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