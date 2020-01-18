Илья Ковальчук: «Сейчас нахожусь в отличной форме»

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук заявил, что очень доволен своей нынешней формой. После подписания контракта с канадским клубом 36-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков в 7 матчах.

— Сейчас нахожусь в отличной форме, — приводит слова Ковальчука официальный сайт «Монреаля». — Хотя пауза, наверное, не помешает. В конце концов, игры идут плотно друг за другом, в я не принимал участия в матчах на протяжении почти двух месяцев. Пауза на Матч звезд поможет перевести дух и поддержать нормальное состояние.