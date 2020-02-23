Илья Ковальчук: «Считаю Овечкина эталоном хоккеиста, отличным примером для детей»

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

— Поздравляю тебя с 700-й шайбой, — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ. — Ты знаешь, Железяка, это только начало! Впереди много хоккея, много голов. Желаю тебе побить все рекорды, а мы всегда рядом. Переживаем, болеем, поддерживаем. Удачи, братан. Главное — без травм!

Вообще первое, что приходит в голову — это как мы познакомились. Мне было 14 лет, тебе — 13. И мы были на сборах в Ярославле. Считаю тебя эталоном хоккеиста, отличным примером для детей.