Илья Ковальчук: "Разочарование Сочи останется с нами на всю жизнь"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" отметил, что разочарование от выступления сборной России​ на Олимпиаде-2014 останется навсегда с игроками. Тогда россияне в 1/4 финала проиграли Финляндии.

– Есть ли сейчас понимание, что не получилось у сборной в Сочи? Ваше звено с Дацюком и Радуловым играло здорово, и единственную шайбу финнам в четвертьфинале забросили именно вы. А вот все остальные…

– Тяжело сказать. Это одно из самых больших разочарований в наших карьерах – всех тех, кто играл на той Олимпиаде. Оно останется с нами на всю жизнь. Много нюансов было. Все равно это очень скоротечный турнир, где мелочи решают многое.

– Давило то, что играли дома?

– Нет. Наоборот, это была приятная ответственность. Играть дома – одно удовольствие, тем более учитывая то, как ярко проходила и была организована Олимпиада. Прекрасная деревня в пяти минутах ходьбы от дворца, новые арены…

Все ребята, которые играли там, – канадцы, американцы, шведы – вспоминают о том, что происходило в Сочи, с огромным восхищением. (Игорь Рабинер)

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