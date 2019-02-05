Илья Ковальчук: "Падение Моуринью? Надо было ковер получше положить"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук поделился мнением о падении Жозе Моуринью перед матчем "Авангард" - СКА, на котором португалец проводил стартовое вбрасывание.

- Обсуждали в команде падение Жозе Моуринью перед матчем "Авангард" - СКА?

- Да, мне Дрю Даути показал в Инстаграме, что он упал, чуть плечо не вывернул. Надо было продумать, ковер положить получше.

- Его появление на хоккее - плюс для КХЛ?

- Конечно - это здорово. Когда человек с таким именем приезжает, уделяет внимание хоккею в России, это популяризация игры. Будем надеяться, что его привлекут и к сборной России, еще к каким-нибудь мероприятиям. (Артем Веневцев)

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