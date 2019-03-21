Илья Ковальчук: "Очень хочу снова надеть форму сборной"

Нападающий "Лос-Анджелеса"​ Илья Ковальчук признался, что хочет вернуться в сборную России. В мае в Братиславе состоится чемпионат мира.

– Готовы быть в составе сборной России на майском чемпионате мира в Братиславе?

– Если буду нужен, то готов, - цитируют "Известия" Ковальчука. - Я всегда готов играть за сборную России. Очень хочу снова надеть форму национальной команды.

– Вспоминаете олимпийский триумф годичной давности? Какая победа для вас более ценная: золото чемпионата мира-2008 в Квебеке или Олимпиады в Корее?

– Оба этих достижения приятны. Когда выигрываешь, всегда испытываешь только позитивные эмоции. И даже не хочется разделять эти успехи и выбирать из них более важный.