Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» рассказал о переходе в столичный клуб.

— Я хотел сюда приехать, потому что чувствую, что команда на многое способна. И я хочу быть ее частью.

— Четыре российских хоккеиста были дополнительным фактором для перехода?

— Да нет ...

— Неужели Овечкин не звонил и не уговаривал?

— Именно такого, чтоб уговаривал — не было. Просто общались на эту тему. Обсуждали, что если получится — будет супер. Овечкин же не генеральный менеджер... Хорошо, что все так получилось. Будем сплачиваться, набирать обороты. Нужно хорошо сыграть концовку сезона.

— Вы говорили, что считаете себя бесполезным, когда играете 7-10 минут. Не боитесь повторения ситуации с «Лос-Анджелесом» в «Вашингтоне»?

— Нет, конечно. Думаю, что все будет в порядке. В первой игре с «Джетс» я сыграл около 15 минут. Плюс у нас совсем не было удалений. Всего одно большинство. Поэтому все отлично. (Алена Гребенькова)

Полное интервью с Ильей Ковальчуком можно прочитать здесь