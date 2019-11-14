Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал, почему его вывели из состава команды.

- Не знаю, о чем там сообщали, - приводят слова Ковальчука журналисты Джон Розен и Джек Харрис в Twitter. - Я обычный игрок. Мы идем на последнем месте, так что тренер должен что-то делать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день ради парней, ради команды, и, если я им понадоблюсь, я готов выходить на лед.

Мы все профессионалы. Я не тот, кто будет проявлять эмоции. Нам просто нужно собраться и работать.

В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «минус» 10 и 12 минутах штрафа.