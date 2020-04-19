Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук заявил о том, что намерен побороться за Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталз».

— В «Лос-Анджелесе» я мало играл и пропустил почти месяц, — приводит официальный сайт НХЛ слова Ковальчука. — Потом я попал в «Монреаль». Отличная команда, потрясающая атмосфера, великолепные болельщики. Я провел там всего полтора месяца, но чувствовал себя как дома. Я сам принял решение разорвать контракт с «Кингз» и начать все с начала, потому что всегда мечтал завоевать Кубок Стэнли. Если для этого нужно было поступить таким образом, значит так тому и быть. Все складывается иначе, тяжелее, чем я думал, но в этом суть. Жизнь — это борьба. Мне потребовалось некоторое временя, чтобы адаптироваться к новой системе игры. Тут отличные ребята, и я очень рад, что присоединился к ним. Так что надеюсь, что мы завершим сезон и начнем розыгрыш Кубка Стэнли. Дело не только в том, что Овечкин мой друг, у нас есть шанс победить. Думаю, что наша команда готова. Тут собрались габаритные, сильные ребята. У них есть опыт и нет травм.