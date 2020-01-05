Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что ему было тяжело в течение последних недель в «Лос-Анджелесе». «Кингз» в ноябре вывели россиянина из состава, а затем игрок прошел процедуру драфта отказов.

— Это было тяжело, потому что хоккей — мое любимое занятие, и я его очень люблю, — цитирует пресс-служба клуба Ковальчука. — Это было сложно, но моя семья была рядом со мной, что важно. Поддержка от моих близких друзей была лучшей. Но эта ситуация сделает меня сильнее.