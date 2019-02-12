Илья Ковальчук: "Не знаю, почему матч против Овечкина должен быть для меня особенным"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук после поражения от "Вашингтона" (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что игра против Александра Овечкина не была для него особенной. Напомним, что Илья очков не набрал в этом матче и заработал показатель полезности "-1".

– Не знаю, почему мой первый матч против Овечкина после возвращения должен быть особенным, – цитирует LA Kings Insider Ковальчука. – Просто очень здорово играть против чемпиона. Они выиграли Кубок в прошлом сезоне и для любого, кто приезжает сюда, это большой матч. В этот раз они были лучше. Теперь у нас остался еще один матч в Лос-Анджелесе.

В третьем периоде мы забросили шайбу и у нас было несколько хороших возможностей сравнять счет. Но мы допустили ошибку. После этого игра была окончена.