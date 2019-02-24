Илья Ковальчук: "Хочется еще и за сборную поиграть, поскольку это для меня что-то очень важное"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал, что хотел бы продолжить выступать за сборную России. По его словам, это будет зависеть от видения главного тренера и руководства сборной.

– Чем хотели бы заниматься после карьеры, думали?

– Вообще никаких мыслей об этом нет. Сейчас хочу играть в хоккей, наслаждаться жизнью, кайфовать и, дай бог, выигрывать. Хочется еще и за сборную поиграть, поскольку это для меня что-то очень важное. Когда повесишь коньки на гвоздь, этого будет уже не вернуть. Поэтому сейчас хочется этим насладиться как можно больше.

– Если не выйдете в плей-офф – поедете на чемпионат мира в этом году?

– Надеюсь, что выйдем. Если же нет, все зависит от видения главного тренера и руководства сборной. С Ильей Воробьевым у нас нет и не было никаких проблем.

– В течение сезона он вам звонил?

– Нет, но летом я тренировался с ребятами из СКА, и мы виделись каждый день. Все в порядке!

– Если сравнивать то, чего вы мечтали добиться, когда начинали профессиональную карьеру, и чего добились на данный момент, – это больше ожидаемого, столько же или меньше?

– У меня никогда не было такого, чтобы о чем-то мечтал. Просто ставлю какие-то конкретные задачи – перед сезоном, перед игрой. И к ним иду. Конечно, кто мог представить, что 18-летний парень из Твери, который едет в Атланту, будет в 35 лет продолжать играть в НХЛ? Это большая удача. Я счастлив. (Игорь Рабинер)

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