Илья Ковальчук: «Этот Кубок Стэнли будет отличаться от всего, к чему мы привыкли»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от борьбы за Кубок Стэнли. В 2012 году с «Нью-Джерси» он дошел до финала, но уступил.

— Я уже знаю ребят и нынешнюю ситуацию, — приводит слова Ковальчука российская версия официального сайта НХЛ. — Мы можем много времени проводить вместе. Это здорово. У нас прекрасный коллектив, мне знаком Тодд Рирден. Вообще-то мы с ним играли в «Атланте». Он мне рассказал, в каких ситуациях будет меня использовать, так что я нетерпением этого жду. Мне просто надо быть собой, делать свое дело и помогать команде выигрывать.

Я считаю, что этот приз выиграть сложнее всего, а сейчас у нас есть шанс сыграть в плей-офф. У всех сейчас одна цель. Нам просто нужно работать и быть семьей. Тогда произойдет что-то хорошее.

В 2012 году было весело. У нас была отличная команда, почти в каждой серии мы были аутсайдерами, но смогли дойти до финала. Хотя все это уже история. Этот розыгрыш плей-офф будет отличаться от всего того, к чему мы привыкли. Мы рады оказаться здесь и готовы к сражению. У нас достаточно опыта, а команда голодна. У нас есть ребята, которые по-настоящему хотят побеждать, так что мы с нетерпением ждем начала игр.