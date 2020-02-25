Илья Ковальчук: «Если бы слил Ови какую-то информацию, то журналисты тут же бы обо всем прознали»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поделился настроем на предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». В этой игре россиянин может дебютировать за «Кэпиталз».

— Здорово чувствую себя в «Вашингтоне». Много знакомых лиц, — приводит слова Ковальчука Twitter «Кэпиталз». — С нетерпением жду первого матча.

Овечкину написал и позвонил уже после того, как было объявлено об обмене. Потому что я знаю Ови. Если бы я слил ему какую-то информацию, то журналисты тут же бы обо всем прознали (смеется).

«Вашингтон» — очень хорошая команда. Она нацелена на атаку, и меня привлекает эта философия. Одна из лучших команды в дивизионе и способна на многое.

Мы с Овечкиным играли в национальной сборной вместе. Но в одном клубе — никогда. Чаще бились друг против друга. Но, став постарше, приятно оказаться в одной команде.