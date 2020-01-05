Илья Ковальчук: «Дело не в деньгах. Я хочу играть»
05:18
Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что выбрал клуб не ради денег. Также он добавил, что дети его поддержали.
— Речь идет не о деньгах или о чем-либо подобном. Я хочу играть в хоккей, это мое любимое занятие, — заявил Ковальчук. — Мои дети спросили меня, идет ли здесь снег. Я сказал «Да», и они ответили: «Мы хотим с тобой».
C'mon, who doesn't love the snow? ??#GoHabsGo pic.twitter.com/s8gZog8i4N— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 4, 2020
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