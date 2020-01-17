Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук, который оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1), подвел итоги встречи и заявил, что «Канадиенс» должны пройти в плей-офф турнира.

«Наша цель — попасть в плей-офф, — приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ. — Мы собираемся это сделать, никто не сдается. Я — лишь один из солдат, так что буду выходить на лед и помогать своей команде выигрывать матчи».

«Монреаль» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 49 баллами.

36-летний Ковальчук провел в нынешнем сезоне 24 матча в НХЛ и набрал 16 (6+10) очков.

«Монреаль» выиграл у «Филадельфии» благодаря дублю Ковальчука