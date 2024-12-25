Геркус — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Когда останется 5 шайб, начнется уже психоз»

Бывший президент «Локомотива», а ныне спортивный директор медийного футбольного клуба «Эгриси» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» высказался о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Будет большой праздник. Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз, все более пристально будут смотреть матчи, бары вовсю будут работать. Шайбы за 3 до рекорда — будет во всех новостях. А когда останется одна шайба до рекорда — это будет праздник, будут фейерверки заготовленные, продажи атрибутики «Вашингтона» побьют рекорды. Думаю, в Москве можно будет в любое время встретить человека в кепке «Capitals» с 8 номером. Александр Овечкин подарит нам настоящий праздник. Он — наше национальное достояние», — сказал Геркус «СЭ».

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Гретцки осталось 26 шайб.

Дарик Агаларов