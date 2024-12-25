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Сегодня, 17:28

Геркус — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Когда останется 5 шайб, начнется уже психоз»

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Бывший президент «Локомотива», а ныне спортивный директор медийного футбольного клуба «Эгриси» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» высказался о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Будет большой праздник. Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз, все более пристально будут смотреть матчи, бары вовсю будут работать. Шайбы за 3 до рекорда — будет во всех новостях. А когда останется одна шайба до рекорда — это будет праздник, будут фейерверки заготовленные, продажи атрибутики «Вашингтона» побьют рекорды. Думаю, в Москве можно будет в любое время встретить человека в кепке «Capitals» с 8 номером. Александр Овечкин подарит нам настоящий праздник. Он — наше национальное достояние», — сказал Геркус «СЭ».

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Гретцки осталось 26 шайб.

Дарик Агаларов

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Илья Геркус
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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Нью-Джерси – Каролина
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Детройт – Торонто
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