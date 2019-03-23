Илья Брызгалов: ""Везина Трофи" от Василевского не уйдет, это дело времени"

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов высказал свое мнение в отношении российского голкипера "Тампа-Бэй" Андрея Василевского. По его словам, талант этого игрока был виден еще в раннем возрасте.

- Заметным получился матч "Вашингтон" - "Тампа" (4:5 ОТ), в котором голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский сделал 54 сэйва, - приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ. - Одни только Александр Овечкин и Евгений Кузнецов бросили по его воротам 20 раз. "Ничего себе они жадные! - подумал я. - Что другим-то пасы не давали?"

Но там и другие игроки "Кэпиталз" не отставали. Этот матч лишний раз укрепил меня в мысли, что Василевский может завоевать "Везина Трофи" как лучший вратарь лиги. Я его считаю самым сильным и талантливым в лиге на данный момент. У него безграничный потолок для того, чтобы расти как голкиперу. Очень одаренный парень, и с каждым годом он становится все лучше. Главное - у него правильное отношение к хоккею. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он прогрессирует. "Везина Трофи" от него не уйдет, это дело времени.

Мне в свое время нравилось играть против "Вашингтона" или того "Детройта" лучших времен. Я всегда знал, что будет интересный хоккей, ты получишь много работы. А вот против "Тампы" играть не любил. Трудно объяснить, почему. Мне и против "Рейнджерс" не нравилось. Выходишь и думаешь, что готов, все нормально. А не получается у тебя с ними играть, и все. Есть команды, которые подходят тебе по стилю, и у тебя с ними всегда замечательно. Но есть те, кто просто неудобны.

Но там и другие игроки "Кэпиталз" не отставали. Этот матч лишний раз укрепил меня в мысли, что Василевский может завоевать "Везина Трофи" как лучший вратарь лиги. Я его считаю самым сильным и талантливым в лиге на данный момент. У него безграничный потолок для того, чтобы расти как голкиперу. Очень одаренный парень, и с каждым годом он становится все лучше. Главное - у него правильное отношение к хоккею. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он прогрессирует. "Везина Трофи" от него не уйдет, это дело времени.

Мне в свое время нравилось играть против "Вашингтона" или того "Детройта" лучших времен. Я всегда знал, что будет интересный хоккей, ты получишь много работы. А вот против "Тампы" играть не любил. Трудно объяснить, почему. Мне и против "Рейнджерс" не нравилось. Выходишь и думаешь, что готов, все нормально. А не получается у тебя с ними играть, и все. Есть команды, которые подходят тебе по стилю, и у тебя с ними всегда замечательно. Но есть те, кто просто неудобны.