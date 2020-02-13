Илья Брызгалов: «В этот раз молодежка мне очень понравилось»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» отметил, что ему понравилась игра российской команды на молодежном чемпионате мира.

— Вы не раз критиковали молодежные сборные Брагина за стиль игры. Что на этот раз?

— В этот раз молодежка мне очень понравилось. В кои-то веки наша команда играла в современный хоккей, про который все время говорю. Постоянное давление, здоровая агрессия, вертикальные атаки. Играли от себя, прибирая инициативу. Так и должно быть. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.