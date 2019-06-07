Илья Брызгалов: "Смотришь на топ-игроков НХЛ – так там одни русские"

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– Это все характерно как раз для финнов.

– В НХЛ – напор, форчек, агрессия. Вот за чем будущее. Это хоккей яркий, динамичный, и всем нравится. А финны играют вот в это, причем испокон веков, и свой стиль не меняют. Но тут же тоже надо учитывать количество населения в стране, количество хоккеистов. Они только в последнее время стали выдавать сильных игроков. Но у них нет столько ярких звезд, как у России или Канады. Я имею в виду индивидуальностей. Сейчас больше и больше стало появляться. Но раньше – Теему Селянне и все. А так – у них добротные игроки всегда были, хорошо обученные, не более того. Даже чувствуется динамовская школа хоккея. Не зря Юрзинов долгое время проработал в ТПС. Через него многие ребята и тренеры прошли, многому научились. Очень похоже на динамовский стиль.

– Примечательно, что молодежная и юниорская сборные у них играют совсем по-другому.

– Так они развиваются, не стоят на месте. Школа выстроена, коррективы просто вносят. Потому и растут яркие личности. Но у нас-то их все равно больше. Смотришь на топ-игроков НХЛ – так там одни русские. Хотя как медали собирать золотые – где они все? Нету. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Брызгалова