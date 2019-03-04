Илья Брызгалов: "Раньше в США было политкорректно. Сейчас Трамп у власти - и снова все по-другому"

Бывший голкипер "Анахайма" Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассазал об отношениях между тренерами и игроками в НХЛ.
– А у вас были такие тренеры, как Торторелла? Злые, нервные?
– Почему он злой?
– Кричит много.
– Импульсивный. Мне очень нравятся его интервью – и для вас это вообще находка. Я вот ушел оттуда – один Торторелла остался. Как он про Панарина высказался – только это чего стоит.
– Это корректно про Панарина – по меркам США?
– Раньше, наверное, было некорректно. Сейчас времена меняются.
– Лет 30 назад было бы точно корректно.
– Да, но потом демократические силы пришли к власти – и все стало более политкорректно. Сейчас Трамп у власти – и снова по-другому. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)
Полная версия интервью Ильи Брызгалова - скоро на "СЭ"