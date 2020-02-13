Илья Брызгалов: «Можно только порадоваться за Ковальчука»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» отметил, что за нападающего «Монреаля» Илью Ковальчука можно только порадоваться.

— Летом вы прочили Ковальчуку конец карьеры.

— Конец карьеры? Тут вы немного перефразировали. Давайте быть точными. Я сказал, что карьера подходит к концу. Но завершения карьеры не прочил.

— Судя по тому, как Илья выглядит в «Монреале», конец карьеры еще не скоро. 12 очков в 16 матчах при «+6», у команды 9 побед на этом отрезке и желание сохранить Ковальчука.

— И можно только порадоваться за Илью.

— Создается впечатление, что Ковальчуку, впервые в карьере выступающему за клуб с очень большого и очень хоккейного рынка, дополнительное внимание идет только на пользу, хотя для большинства игроков обычно все наоборот.

— Внимание, наверное, играет свою роль, но, скорее, его правильнее стали использовать. Задействовать его снайперские качества. Очень часто такое бывает — в одной команде игрок не может себя проявить, а потом переходит в другую и раскрывается. Кому-то система не подходит. Кому-то не дают играть в тот хоккей, к которому определенный спортсмен привык. Не дают достаточной свободы для реализации потенциала. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.