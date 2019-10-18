ИИХФ пока не имеет информации от НХЛ по допингу, который принимал Зыков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не получала информацию от НХЛ по поводу запрещенного препарата, в употреблении которого был уличен форвард «Вегаса» Валентин Зыков. Об этом сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

24-летний Зыков отстранен на 20 матчей за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. По словам президента по хоккейным операциям «Вегаса» Джорджа Макфи, хоккеист принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет. «Вегас» выступил с заявлением, в котором сказано, что Зыков осознанно принимал препарат, не уведомив об этом клуб.

— НХЛ действует по своим правилам и юрисдикции, наказание — это их решение. Мы пока не получили информации от НХЛ, какое вещество он принимал, — цитирует ТАСС Фазеля. — Пока мы не обладаем никакой информацией, ничего делать мы просто не можем. Конечно, наша реакция еще будет зависеть от того, что еще скажет ВАДА.