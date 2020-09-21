Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс сказал, что его команде будет очень тяжело остановить соперников в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй».

«Играя против звезд, можно рассчитывать только на то, что удастся минимизировать ущерб, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — Нужно стараться вытеснить их на периферию, играть плотно против них, чтобы лишить их свободного льда и времени. — Но они так здорово взаимодействуют, растягивают нашу оборону, используют свободный лед. Их почти невозможно остановить. Это замечательные хоккеисты, и шансы у них будут. Нам нужно сделать так, чтобы таких шансов было как можно меньше. В первой игре мы неплохо справились с этой задачей».

«Даллас» ведет в серии со счетом 1-0. В первой игре команда победила 4:1. Второй матч состоится 22 сентября, начало в 03.00 по московскому времени.