Игроков «Тампы» Сабурина и Мозера дисквалифицировали после матча с «Флоридой»
Нападающего «Тампы» Скотта Сабурина и защитника Яниса Мозера дисквалифицировали после предсезонного матча с «Флоридой» (0:7), сообщает НХЛ.
Сабурина отстранили на четыре игры без сохранения заработной платы за грубость в отношении защитника «Пантерз» Аарона Экблада на 3-й минуте.
В соответствии с условиями коллективного договора и исходя из его средней годовой зарплаты, Сабурина оштрафовали на 16145,84 доллара США. Эти деньги переведут в фонд экстренной помощи игрокам.
Мозера дисквалифицировали на два матча, на 14-й минуте он получил пятиминутный штраф за толчок на борт. Его оштрафовали на 35156,26 доллара США.
Матч проходил 5 октября. Игроки команд поучаствовали в пяти драках и суммарно набрали 322 минуты штрафа. Две потасовки начались с действий Мозера и Сабурина.
