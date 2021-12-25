Игроки «Вашингтона» поздравили болельщиков с Рождеством. Ярче всех выступили Кузнецов и Орлов

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» поздравили болельщиком с Рождеством.

Ярче всех выступили российские игроки: нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Национальная хоккейная лига не будет возобновлять регулярный чемпионат 27 декабря. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Канаде и США.