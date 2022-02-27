Игроки «Тампы» прибыли на матч на открытом воздухе с «Нэшвиллом» в ковбойских шляпах

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля на выезде сыграет с «Нэшвиллом».

Матч в рамках «Стадионной серии» пройдет на открытом воздухе на арене команды НФЛ «Теннесси Тайтенс» в Нэшвилле. Игроки «Лайтнинг» прибыли на игру в ковбойских шляпах и джинсовых костюмах.

Матч «Нэшвилл» — «Тампа» пройдет сегодня, 27 февраля и начнется в 3:30 мск.