Игроки «Тампы» и «Монреаля» устроили потасовку после первого периода
04:09
«Монреаль» открыл счет в первом периоде четвертого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы».
После сирены об окончании первой 20-минутки игроки обеих команд устроили потасовку.
??GETTING TESTY: Neither #GoBolts nor #GoHabsGo head to the room at the end of the first. Lots of pleasantries exchanged, instead. pic.twitter.com/SeZsutp4qa— ??? ??? (@faiello_mari) July 6, 2021
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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