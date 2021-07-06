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Игроки «Тампы» и «Монреаля» устроили потасовку после первого периода

04:09
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«Монреаль» открыл счет в первом периоде четвертого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы».

После сирены об окончании первой 20-минутки игроки обеих команд устроили потасовку.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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