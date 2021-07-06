Игроки «Тампы» и «Монреаля» устроили потасовку после первого периода

«Монреаль» открыл счет в первом периоде четвертого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы».

После сирены об окончании первой 20-минутки игроки обеих команд устроили потасовку.

??GETTING TESTY: Neither #GoBolts nor #GoHabsGo head to the room at the end of the first. Lots of pleasantries exchanged, instead. pic.twitter.com/SeZsutp4qa — ??? ??? (@faiello_mari) July 6, 2021

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.