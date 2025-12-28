Игроки «Тампы» и «Флориды» получили 136 минут штрафа в матче НХЛ

Игроки «Флориды» и «Тампа-Бэй» получили 136 штрафных минут в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

В конце второго периода началась массовая драка и судьи одновременно удалили пятерых игроков «Тампы» и четырех хоккеистов «Флориды».

Из-за массового наказания штрафной бокс оказался переполнен: один из игроков «Лайтнинг» не смог присесть на скамейку и был вынужден стоять.

За драку игроки «Флориды» получили 49 штрафных минут, а «Тампы» — 87.

«Тампа» выиграла третий матч подряд. Она занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 45 очками после 37 игр. «Флорида» (42 очка после 37 матчей) расположилась на восьмой строчке.