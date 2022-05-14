Игроки «Рейнджерс» поздравили Шестеркина после победы в шестом матче с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (5:3) и сравняли счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3-3.

После финальной сирены игроки победившей команды поздравили российского голкипера Игоря Шестеркина. 26-летний россиянин отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

Седьмой матч в серии состоися на льду «Рейнджерс» 15 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.