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Игроки «Питтсбурга» Руведел и Петтерссон попали в ковид-протокол НХЛ

05:50
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Защитники «Питтсбурга» Чад Руведел и Маркус Петтерссон попали в ковид-протокол НХЛ, сообщает ESPN.

Тренер «пингвинов» Майк Салливан подтвердил положительные тесты у игроков и сообщил, что у Петтерссона есть симптомы, а у Руведела пока их нет. Ранее в ковид-протокол попали Джефф Картер, Джейк Генцел, Зак Астон-Риз и Крис Летанг.

В текущем сезоне 31-летний Руведел провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. У 25-летнего Петтерссона 4 (1+3) очка в 8 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора
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