Игроки «Оттавы» возобновят тренировки после карантина

Хоккеисты «Оттавы» получат возможность возобновить тренировки. Клуб был вынужден отменить несколько занятий, а также попросить о переносе трех матчей из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает Sportsnet.

Однако не все игроки еще вышли с карантина. Российский защитник Никита Зайцев до сих пор не получил разрешения приступить к тренировкам.

Напомним, в COVID-протокол из «Оттавы» попали 10 хоккеистов, после чего все объекты инфраструктуры канадского клуба были закрыты.