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Игроки «Оттавы» возобновят тренировки после карантина

16:38
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Хоккеисты «Оттавы» получат возможность возобновить тренировки. Клуб был вынужден отменить несколько занятий, а также попросить о переносе трех матчей из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает Sportsnet.

Однако не все игроки еще вышли с карантина. Российский защитник Никита Зайцев до сих пор не получил разрешения приступить к тренировкам.

Напомним, в COVID-протокол из «Оттавы» попали 10 хоккеистов, после чего все объекты инфраструктуры канадского клуба были закрыты.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное