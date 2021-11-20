Игроки «Оттавы» возобновят тренировки после карантина
16:38
Хоккеисты «Оттавы» получат возможность возобновить тренировки. Клуб был вынужден отменить несколько занятий, а также попросить о переносе трех матчей из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает Sportsnet.
Однако не все игроки еще вышли с карантина. Российский защитник Никита Зайцев до сих пор не получил разрешения приступить к тренировкам.
Напомним, в COVID-протокол из «Оттавы» попали 10 хоккеистов, после чего все объекты инфраструктуры канадского клуба были закрыты.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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