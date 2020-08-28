Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал решение отложить проведение матчей плей-офф из-за протестов в США.

— Мы провели с командой беседу о ситуации с бойкотом, — приводит слова Тротца Sportsnet. — Я доверяю игрокам, они понимают важность плей-офф, но также они осознают, что сейчас происходит в мире. Спортсмены прекрасно высказались, они использовали свою платформу.

Я только что услышал, что НБА продолжит играть, и я считаю, что все виды спорта должны поступить так же. Потому что в каждом виде спорта у всех есть право высказаться. Продолжайте играть и выражайте свои мысли.

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НБА также были перенесены.