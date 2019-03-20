Игроки НХЛ выбрали хоккеистов с лучшими прозвищами. Панарин уступил только одному

Нападающего "Монреаля" Томаша Татара по прозвищу "Тунец" признали обладателем самой лучшей клички в лиге, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ. 28-летний словацкий хоккеист набрал 5,6 процента голосов.

На втором месте расположился российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, которого называют "Хлебушкем" – 5,2 процента. Третий – форвард "Виннипега" Марко Дане ("Закуска"), набравший 3,2 процента.

Четвертое место с 3,2 процентами занял форвард "Аризоны" Кристиан Фишер с прозвищем "Вонючка". Пятерку замкнул нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид – "Мак-Jesus" (2,0 процента).

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