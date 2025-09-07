Игроки НХЛ назвали Василевского вратарем, которому сложнее всего забить

НХЛ провел опрос среди 42 действующих хоккеистов лиги о том, кому из вратарей сложнее всего забить.

Первое место занял вратарь «Тампы» Андрей Васлевский, набравший 16 голосов. Второе место занял Коннор Хеллибак из «Виннипега», Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» и Сергей Бобровский из «Флориды» заняли третье и четвертое место.

Список самых непробиваемых вратарей НХЛ согласно опросу лиги:

1. Андрей Василевский («Тампа») — 16 голосов;

2. Коннор Хеллибак («Виннипег») — 9 голосов;

3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 7 голосов;

4. Сергей Бобровский («Флорида») — 6 голосов.