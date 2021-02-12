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Игроки НХЛ будут проходить экспресс-тесты на коронавирус перед матчами

03:53

НХЛ приняла решение ввести экспресс-тестирование игроков на коронавирус перед матчами, сообщает AP. Результаты будут готовы в течение 30 минут.

?Такое решение было принято после того, как «Вегас» узнал о положительном тесте у нападающего Томаша Носека по ходу матча регулярного чемпионата против «Анахайма».

Кроме того, хоккеисты продолжат проходить ПЦР-тестирование, результаты которого приходят через 12-24 часов после сдачи.

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