Игроки НХЛ будут проходить экспресс-тесты на коронавирус перед матчами

НХЛ приняла решение ввести экспресс-тестирование игроков на коронавирус перед матчами, сообщает AP. Результаты будут готовы в течение 30 минут.

?Такое решение было принято после того, как «Вегас» узнал о положительном тесте у нападающего Томаша Носека по ходу матча регулярного чемпионата против «Анахайма».

Кроме того, хоккеисты продолжат проходить ПЦР-тестирование, результаты которого приходят через 12-24 часов после сдачи.