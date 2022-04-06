Игроки «Нэшвилла» и «Миннесоты» подрались три раза в первом периоде

Игроки «Нэшвилла» и «Миннесоты» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ подрались три раза в течение десяти минут. Все потасовки произошли в первом периоде.

В первой драке сошлись Якоб Миддлтоун («Нэшвилл») и Майкл Маккэрон («Миннесота»).

Затем бой устроили Марк Боровецки («Нэшвилл») и Маркус Фолиньо. Третья драка произошла после вбрасывания на деятой минуте первого периода. Бровецки на этот раз подрался с Николя Делорье («Миннесота»). Последний отправился на скамейку запасных весь в крови.