Игроки могут отказаться от участия в новом сезоне НХЛ
По соглашению между НХЛ и ассоциацией игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA), у хоккеистов будет возможность отказаться от участия в новом сезоне, если игрок или ближайший член семьи считается подверженным высокому риску заражению коронавирусом, утверждает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли в Twitter. У команд будет право приостановить контракт на год.
Кроме того, составы будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере 81,5 миллиона долларов. От четырех до шести хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.
Ранее стало известно, что открытие тренировочных лагерей планируется на 3 января, а старт регулярного сезона — 13 января. Семь команд, не игравших в плей-офф с 24 командами, могут начать сборы уже 30 декабря.
Напомним, прошлый сезон в НХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Летом он возобновился матчами плей-офф с участием 24 команд.
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