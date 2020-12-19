Игроки могут отказаться от участия в новом сезоне НХЛ

По соглашению между НХЛ и ассоциацией игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA), у хоккеистов будет возможность отказаться от участия в новом сезоне, если игрок или ближайший член семьи считается подверженным высокому риску заражению коронавирусом, утверждает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли в Twitter. У команд будет право приостановить контракт на год.

Кроме того, составы будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере 81,5 миллиона долларов. От четырех до шести хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.

#NHL/#NHLPA Agreement: Players have the option to opt-out for the upcoming season, if player or immediate family member is considered high-risk. (Believe it is without pay.)



Team would have option of tolling contract for the year. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 19, 2020

Ранее стало известно, что открытие тренировочных лагерей планируется на 3 января, а старт регулярного сезона — 13 января. Семь команд, не игравших в плей-офф с 24 командами, могут начать сборы уже 30 декабря.

Напомним, прошлый сезон в НХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Летом он возобновился матчами плей-офф с участием 24 команд.