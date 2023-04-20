Игроки «Миннесоты» установили рекорд клуба по скорости забитых голов в плей-офф

Нападающие «Миннесоты» Маркус Юханссон и Фредерик Годро забили с разницей в 11 секунд во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Далласа».

Юханссон забил, когда на табло было 11:54, а Годро — 12:05. Как сообщает сайт НХЛ, это самые быстрые два гола «Миннесоты» в истории плей-офф.

Предыдущий рекорд клуба составлял 16 секунд и был установлен Джаредом Спердженом и Юнасом Бродином в 6-й игре первого раунда плей-офф 2016 года, также против «Далласа».

На момент публикации новости в матче идет третий период, счет 6:3 в пользу «Далласа».