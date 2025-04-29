Защитники «Флориды» установили рекорд Кубка Стэнли, забросив две шайбы за 11 секунд

Защитник «Флориды» Аарон Экблад и Сет Джонс забили с разницей в 11 секунд в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампой» (4:2, 3-1).

Это первый случай в истории Кубка Стэнли, когда защитники одной команды забили с таким маленьким промежутком времени.

Также матч между «Флоридой» и «Тампой» стал первым в истории плей-офф НХЛ, в котором обе команды забили по паре голов в течение 11 секунд. Во втором периоде хоккеисты «Лайтнинг» Митчелл Чаффи и Эрик Чернак отличились голами с такой временной разницей.

Пятый матч между командами пройдет 30 апреля и начнется в 23.00 по московскому времени.