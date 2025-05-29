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Игроки «Флориды» не стали трогать кубок за победу в Восточной конференции

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» переиграла «Каролину» (5:3) в пятом матче и выиграла серию финала Восточной конференции — 4-1.

Хоккеистам «Пантерз» после игры вручили кубок, но игроки не стали к нему прикасаться. Аналогичным образом они поступили и в прошлом году, когда стали победителями Восточной конференции.

В финале Кубка Стэнли-2024 «Флорида» выиграла серию у «Эдмонтона» — 4-3.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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