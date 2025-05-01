Игроки «Флориды» и «Тампы» обменялись рукопожатиями после серии первого раунда плей-офф НХЛ

«Флорида» в пяти матчах обыграла «Тампу» в первом раунде плей-офф НХЛ — 4-1. После пятого матча хоккеисты обеих команд обменялись рукопожатиями.

Во втором раунде плей-офф «Флорида» встретится с победителем пары «Торонто» — «Оттава» (счет в серии — 3-2).