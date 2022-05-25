Игроки «Флориды» были замечены в ночном клубе после третьего поражения в серии с «Тампой»

Игроки «Флориды» после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» в Кубке Стэнли были замечены в стриптиз-клубе. Они покинули заведение только после трех часов ночи.

Как сообщает New York Post, несколько хоккеистов 22 мая посетили вечеринку, когда «Пантерз» проиграли «Лайтнинг» (1:5). Имена хоккеистов не уточнаются.

Напомним, «Флорида» проиграла серию — 0-4. Команда вылетела из Кубка Стэнли.

Соперником «Тампы» по 1/2 финала Кубка Стэнли станет победитель серии «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1).