Игроки «Эдмонтона» тренируются в свитерах под 12-м номером. В память об умершем одноклубнике

Игроки «Эдмонтона» проводят тренировки в свитерах под 12-м номером. Таким образом они решили почтить память нападающего Колби Кейва.

Number 12 on our backs today.



Number 12 in our hearts forever. #WeSkateFor Colby. ?? pic.twitter.com/B3m4llQTQf — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) July 25, 2020

25-летний хоккеист скончался в апреле через несколько дней после операции на мозге.

Кейв был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг. Хоккеист был помещен в отделение интенсивной терапии в госпитале Саннибрук.

После этого Кейву была сделана операция. Игроку удалили коллоидную кисту, которая оказывала давление на его мозг. Он оставался в медикаментозной коме.

Однако врачи так и не смогли спасти молодого человека.