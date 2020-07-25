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Игроки «Эдмонтона» тренируются в свитерах под 12-м номером. В память об умершем одноклубнике

22:50
Акция память в честь Колби Кейва. Фото ХК «Эдмонтон».
Акция память в честь Колби Кейва. Фото ХК «Эдмонтон».
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Игроки «Эдмонтона» проводят тренировки в свитерах под 12-м номером. Таким образом они решили почтить память нападающего Колби Кейва.

25-летний хоккеист скончался в апреле через несколько дней после операции на мозге.

Кейв был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг. Хоккеист был помещен в отделение интенсивной терапии в госпитале Саннибрук.

После этого Кейву была сделана операция. Игроку удалили коллоидную кисту, которая оказывала давление на его мозг. Он оставался в медикаментозной коме.

Однако врачи так и не смогли спасти молодого человека.

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