НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Игроки «Айлендерс» тепло поздравили Сорокина с первым «сухарем» в НХЛ

08:40
Теги:

«Айлендерс» опубликовали видео, где хоккеисты обнимают вратаря Илью Сорокина и поздравляют с первой игрой на ноль в регулярном чемпионате НХЛ (3:0 с «Баффало»).

25-летний россиянин отразил все 20 бросков в игре. Сорокин стал седьмым новичком в истории команды с шатаутом. Также российский вратарь был признан первой звездой матча с «Баффало».

Сорокин выступает за «Айлендерс» с сезона-2020/21. На его счету 4 матча в НХЛ при 89,5 процента отраженных бросков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир