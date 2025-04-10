Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

10 апреля 2025, 11:30

Игрока фарм-клуба «Айлендерс» Бэкмана дисквалифицировали на 10 матчей за толчок судьи на борт

Алина Савинова

Форвард клуба «Бриджпорт Айлендерс» Адам Бэкман дисквалифицирован на десять матчей за атаку судьи во время матча АХЛ против «Шарлотт», сообщает пресс-служба лиги.

Игра команд прошла 6 апреля и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Чекерс». В третьем периоде Бэкман, входя в зону соперника, толкнул арбитра, который оказался на его пути, и тот сильно ударился головой о борт.

Лига вынесла наказание 23-летнему хоккеисту по статье «физическое воздействие на официальное лицо». Таким образом, Бэкман пропустит пять оставшихся матчей «Бриджпорта» в нынешнем регулярном чемпионате, а затем еще пять игр АХЛ независимо от того, за какую команду будет играть.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
АХЛ
Читайте также
Биография Дмитрия Баринова: родился в деревне и пробился в большой футбол
«Если прогресс «Динамо» будет очевиден, то Гусев останется главным тренером». Игорь Семшов — о фаворитах РПЛ и трансферах «Спартака»
Проходчик погиб при производстве горных работ в Оренбуржье
Средства ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Жители Нью-Йорка впервые столкнулись с уборкой снега
Медведев подвел итоги выступления на Открытом чемпионате Австралии-2026
Популярное видео
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Werewolf

    Ну судья и не должен быть готовым к силовым. Они другие функции выполняют. И я понимаю, если бы он врезался, но он реально толкнул двумя руками. Просто не ожидал, что тот так отлетит. Испугался за последствия сразу.

    11.04.2025

  • Сергей А.

    Судья должен был видеть где шайба и уступить дорогу игроку на пути к шайбе. Лично мне кажется он именно преграждал специально. Да, игрок не совсем прав, но имхо 10-20 минут, а не дисква должа быть. И судейку на полиграф

    10.04.2025

  • Сергей А.

    А судья как-будто спецом путь к шайбе преграждал. Много дали

    10.04.2025

  • Skovorodker

    Он явно был сконцентрирован на игровом эпизоде, рефлекторно оттолкнул приграду (в принципе хоккеистов учат такому), но это оказался не готовый к такому судья.

    10.04.2025

  • Werewolf

    Это было не столкновение. На видео видно акцентированное движение руками, когда игрок толкает судью в борт. Мало дисквы выписали.

    10.04.2025

    • Форвард «Миннесоты» Капризов: «Счастлив вернуться в команду и снова начать играть»

    Мичков: «Наверняка найдется тот человек, который когда-нибудь побьет рекорд Овечкина»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 52 32 20 69
    2 Питтсбург 51 26 25 63
    3 Айлендерс 51 27 24 59
    4 Филадельфия 50 24 26 57
    5 Вашингтон 53 25 28 57
    6 Нью-Джерси 52 27 25 56
    7 Коламбус 51 24 27 55
    8 Рейнджерс 52 21 31 48
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 53 32 21 69
    2 Тампа-Бэй 50 32 18 68
    3 Баффало 51 29 22 63
    4 Монреаль 52 28 24 63
    5 Бостон 52 30 22 62
    6 Флорида 51 28 23 59
    7 Торонто 52 24 28 57
    8 Оттава 52 24 28 55
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 50 35 15 79
    2 Миннесота 53 29 24 68
    3 Даллас 52 29 23 67
    4 Юта 51 27 24 58
    5 Нэшвилл 51 24 27 52
    6 Чикаго 52 21 31 50
    7 Виннипег 51 20 31 47
    8 Сент-Луис 52 19 33 47
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 51 25 26 62
    2 Эдмонтон 53 26 27 60
    3 Анахайм 52 28 24 59
    4 Сан-Хосе 50 26 24 55
    5 Лос-Анджелес 50 21 29 55
    6 Сиэтл 51 23 28 55
    7 Калгари 52 21 31 48
    8 Ванкувер 52 17 35 39
    Результаты / календарь
    16.01
    17.01
    18.01
    19.01
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    24.01
    25.01
    26.01
    27.01
    28.01
    29.01
    30.01
    31.01
    26.01 00:05 Сиэтл – Нью-Джерси 4 : 2
    26.01 01:00 Оттава – Вегас 7 : 1
    26.01 02:00 Ванкувер – Питтсбург 2 : 3
    26.01 03:00 Чикаго – Флорида 1 : 5
    26.01 04:00 Калгари – Анахайм 3 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости