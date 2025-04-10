Игрока фарм-клуба «Айлендерс» Бэкмана дисквалифицировали на 10 матчей за толчок судьи на борт
Форвард клуба «Бриджпорт Айлендерс» Адам Бэкман дисквалифицирован на десять матчей за атаку судьи во время матча АХЛ против «Шарлотт», сообщает пресс-служба лиги.
Игра команд прошла 6 апреля и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Чекерс». В третьем периоде Бэкман, входя в зону соперника, толкнул арбитра, который оказался на его пути, и тот сильно ударился головой о борт.
Лига вынесла наказание 23-летнему хоккеисту по статье «физическое воздействие на официальное лицо». Таким образом, Бэкман пропустит пять оставшихся матчей «Бриджпорта» в нынешнем регулярном чемпионате, а затем еще пять игр АХЛ независимо от того, за какую команду будет играть.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|32
|20
|69
|2
|Питтсбург
|51
|26
|25
|63
|3
|Айлендерс
|51
|27
|24
|59
|4
|Филадельфия
|50
|24
|26
|57
|5
|Вашингтон
|53
|25
|28
|57
|6
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|56
|7
|Коламбус
|51
|24
|27
|55
|8
|Рейнджерс
|52
|21
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|53
|32
|21
|69
|2
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|68
|3
|Баффало
|51
|29
|22
|63
|4
|Монреаль
|52
|28
|24
|63
|5
|Бостон
|52
|30
|22
|62
|6
|Флорида
|51
|28
|23
|59
|7
|Торонто
|52
|24
|28
|57
|8
|Оттава
|52
|24
|28
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|35
|15
|79
|2
|Миннесота
|53
|29
|24
|68
|3
|Даллас
|52
|29
|23
|67
|4
|Юта
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|51
|24
|27
|52
|6
|Чикаго
|52
|21
|31
|50
|7
|Виннипег
|51
|20
|31
|47
|8
|Сент-Луис
|52
|19
|33
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|51
|25
|26
|62
|2
|Эдмонтон
|53
|26
|27
|60
|3
|Анахайм
|52
|28
|24
|59
|4
|Сан-Хосе
|50
|26
|24
|55
|5
|Лос-Анджелес
|50
|21
|29
|55
|6
|Сиэтл
|51
|23
|28
|55
|7
|Калгари
|52
|21
|31
|48
|8
|Ванкувер
|52
|17
|35
|39
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
|26.01
|00:05
|Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 2
|26.01
|01:00
|Оттава – Вегас
|7 : 1
|26.01
|02:00
|Ванкувер – Питтсбург
|2 : 3
|26.01
|03:00
|Чикаго – Флорида
|1 : 5
|26.01
|04:00
|Калгари – Анахайм
|3 : 4 ОТ
