Игрока фарм-клуба «Айлендерс» Бэкмана дисквалифицировали на 10 матчей за толчок судьи на борт

Форвард клуба «Бриджпорт Айлендерс» Адам Бэкман дисквалифицирован на десять матчей за атаку судьи во время матча АХЛ против «Шарлотт», сообщает пресс-служба лиги.

Игра команд прошла 6 апреля и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Чекерс». В третьем периоде Бэкман, входя в зону соперника, толкнул арбитра, который оказался на его пути, и тот сильно ударился головой о борт.

Лига вынесла наказание 23-летнему хоккеисту по статье «физическое воздействие на официальное лицо». Таким образом, Бэкман пропустит пять оставшихся матчей «Бриджпорта» в нынешнем регулярном чемпионате, а затем еще пять игр АХЛ независимо от того, за какую команду будет играть.